D’Aprile Uil Scuola | “La scuola deve vivere di scuola e non essere soffocata da crescenti adempimenti amministrativi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) "Trasparenza amministrativa eburocratici: strumenti che dovrebbero rendere fluido il lavoro delle scuole diventano passaggi impossibili come ingranaggi inceppati". L'articolo .

Sulla questione dei PCTO si è espresso anche il segretario generaleScuola, Giuseppe, al XVIII congresso nazionale . Dopo la manifestazione degli studenti contro Governo e PCTO , la questione dell'alternanza scuola - lavoro si fa sempre più critica.'...'Quanti morti ancora per prendere coscienza che l'alternanza scuola lavoro così come strutturata non funziona. Siamo già a 3 morti'. Lo ha detto Giuseppe, segretario generale dellaScuola, nel corso del Convegno nazionale. ' Alternanza Scuola Lavoro - prosegue il sindacalista - da noi definita e denunciata senza problemi quale manodopera ...