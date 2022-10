Cos’è e a che cosa serve il deflatore del PIL

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ildel PIL è un indice con cui si corregge il Prodotto Interno Lordo del Paese adeguandolo all’inflazione, in modo tale da avere un quadro più preciso della crescita economica svincolando quest’ultima dai prezzi. Ma come funziona più nel dettaglio? E come si calcola ildel PIL? PIL nominale e PIL reale: quali sono le differenze Per comprendere appieno il funzionamento deldel PIL è utile approfondire prima la differenza tra PIL nominale e PIL reale. Le due misure, infatti, pur avendo entrambe per oggetto il valore totale dei beni e servizi prodotti da un Paese, si differenziano per i prezzi considerati nel calcolo. Il PIL nominale, infatti, rappresenta il valore di beni e servizi in base ai prezzi correnti, ottenuto moltiplicando le quantità prodotte per i prezzi associati a ciascun bene o servizio ...