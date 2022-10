Consigli utili per organizzare un matrimonio civile

Leggi su dilei

(Di martedì 18 ottobre 2022) Se stai pensando di unirti civilmente alla tua dolce metà, sappi che oltre alle decorazioni e alla location ci sono tutta una serie di fattori che non dovrebbero essere trascurati. In particolare, si tratta della burocrazia che non deve essere affatto sottovalutata se si vuole, ovviamente, che ilsia valido e perfetto. Prima di iniziare la nostra trattazione è necessario fare un passo indietro e rispondere ad una domanda: cosa s’intende per? Si tratta di un contratto vero e proprio che viene firmato dai due contraenti: gli sposi. Proprio per sua natura, viene sotteso da regole sancite dal codicee da leggi speciali. Per questo è l’unicoriconosciuto dallo Stato. Stando all’articolo 106 del Codice, la funzione deve svolgersi in ...