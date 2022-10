Attenzione ai veri vizi della legislazione e a chi scriverà le leggi

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le questioniqualitàsono in questo Paese troppo poco indagate nonostante incidano significativamente e a volte gravemente sui diritti, sugli interessi legittimi e sulle aspettative dei cittadini e degli operatori economici. Ebbene, va registrato in primo luogo che la legislatura appena conclusa ha segnato uno spostamento ancora più netto del pendolobilancia dell’effettivo potere legislativo verso il Governo. Non parliamo di quanto è avvenuto con i governi Conte in cui, in presenzapandemia, sostanzialmente il vero potere legislativo stava in capo al Governo, anche tramite atti normativi di carattere eccezionale. In questa legislatura poi è cresciuto significativamente il numero dei decreti legge, in modo tale ...