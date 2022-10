Aranova | una targa in onore dello scultore Gaetano Macera

(Di martedì 18 ottobre 2022) Fiumicino – “Oggi, 18 ottobre 2022, abbiamo apposto unasulla scritta in pietra calcarea che si trova nella rotonda all’ingresso diper onorare, alla sua presenza, loche l’ha realizzata nel 2011?. Lo dichiara, in una nota stampa, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona. “Era giusto – aggiunge – ricordare l’autore di uno dei simboli della località diè un artista eclettico:, scrittore, pittore. Ci faceva piacere rendere il giusto omaggio a un intellettuale che vive nel nostro territorio, a Palidoro, che ha voluto caratterizzare con la sua arte la località di”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...

