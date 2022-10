Alla Camera Matteo Richetti è capogruppo di Azione - Italia Viva

Quota 97 con penalità È la proposta depositata in Commissione Lavorodal deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto: uscita con 62 anni di età e almeno 35 di contributi con un taglio ...Per Forza Italia, Silvio Berlusconi ha indicato Alessandro Cattaneo per lae Licia Ronzulli per il Senato. Sono state convocate per questo pomeriggio,e al Senato, le assemblee per l'elezione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dei partiti politici. Per quanto riguarda il centrodestra, Fratelli d'Italia e Lega vanno verso le ...La leader di Fratelli d’Italia non ha mai considerato cedibile via Arenula, per cui ha sempre considerato l’ex magistrato Carlo Nordio, eletto con FdI alla Camera, il miglior nome. Il Cavaliere, invec ...Fratelli d’Italia ha assorbito il movimento anti-scelta italiano e lo fa entrare dentro le stanze dei bottoni. Adesso i suoi rappresentanti promettono una ...