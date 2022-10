WhatsApp | due versioni alternative di Android nascondono virus

Agenzia ANSA

I ricercatori di Kaspersky hanno scopertoversioni non ufficiali di, " YoWhatsApp" e "Plus" , che in realtà nascondono un virus, capace di rubare le chiavi di accesso alla piattaforma. Le app sono pubblicizzate come ...Il più votato dovrà decidere le sorti degli altri. Cosa accadrà Sarà il pubblico da casa ...clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suMartedì 18 ottobre va in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova stagione del docu-reality. Dalla voce narrante ai nuovi docenti, leggiamo tutte le novità ...I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto due versioni non ufficiali di WhatsApp , " YoWhatsApp" e "WhatsApp Plus" , che in realtà nascondono un virus, ...