Ucraina | Ue approva missione di assistenza militare

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha concordato di creare unadiall’, Eumam Ukraine, con lo scopo di aumentare la capacità delle forze di Kiev di condurre operazioni militari, al fine di consentire a Kiev di difendere l’integrità territoriale del Paese “all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti”, esercitare la sovranità e proteggere i suoi cittadini. Eumam Ukraine opererà in territorio Ue e avrà il quartier generale a Bruxelles; comandante sarà il viceammiraglio Hervé Bléjean, direttore dell’Mpcc (Military Planning and Conduct Capability) del Seae, la diplomazia dell’Ue. La durata è di due anni, con un budget di 106,7 milioni di euro. Via libera dal Consiglio Ue, inoltre, ad ulteriori aiuti alle forze armate ucraine. Con la sesta tranche da 500 milioni di euro ...

Secondo un nuovo studio dell'Unicef pubblicato oggi, a causa della guerra in Ucraina e della crescente inflazione ulteriori 4 milioni di bambini in Europa orientale e Asia Centrale vivono in povertà,