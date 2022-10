Tiro a segno | Mondiali 2022 | subito eliminate le due coppie azzurre della pistola mista da 10 metri

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Aiseniordi, in corso al Cairo, in Egitto, oggi, lunedì 17 ottobre, si sono disputate le ultime eliminatorie, quellead aria compressa da 10miste, specialità olimpica: fuori dalle finali le duedell’Italia. Nella finale per l’oro si affronteranno Corea del Sud 1 di Yoo Hyunyoung e Park Daehun, primi con 582 (28x), e l’Austria di Sylvia Steiner e Richard Zechmeister, secondi con 582 (19x). Nella prima finale per il bronzo derby tra Cina 2 di Li Xue ed Liu Jinyao, terzi con 581 (20x), e Cina 1 di Jiang Ranxin e Zhang Bowen, sesti con 579 (18x). Sollevamento pesi, Sergio Massidda è nuovamente Campione Europeo Juniores nei 61 kg! Nella seconda finale per il bronzo duello tra ...

TrevisoToday

... ha poi corretto ilquando non ultimo lo scorso febbraio si è esibito durante il Super Bowl 2022 inginocchiandosi indi solidarietà col movimento Black Lives Matter sulla scia di quanto ...Nonostante le migliori percentuali alda tre punti (41,9% contro 20,7%) ed il dominio sotto i ... La Germani non ci sta e risponde colpo su colpo: Cobbins e Gabriel vanno ae riportano di ... Tiro a segno: campionato nazionale Unvs in Via Fonderia Nel weekend 8 e 9 ottobre la città di Treviso ha ospitato il Campionato Nazionale Tiro a Segno Accademico e la sezione locale non si è limitata ad accogliere gli sfidanti, giunti da ogni parte d’Itali ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...