Sondaggisti concordi | la Meloni decisionista «non sbaglia un colpo» Ora FdI è al 28%

(Di lunedì 17 ottobre 2022) «Il potere logora chi non ce l’ha», recita la massima più citata di Giulio Andreotti. Vero o falso, poco importa. Di certo, il potere (inteso come funzione di governo) sembra far bene a chi ancora non l’ha ma sta per riceverlo. Almeno così dicono alcunia proposito di Giorgia, il cui consenso continua a lievitare anche dopo la fine della campagna elettorale. Adesso FdI è quotato al 28 per cento. Certo, c’è l’effetto “luna di miele“, ma anche altro. A sentire Antonio Noto, che ha registrato un incremento a favore di Fratelli d’Italia pari al 2 per cento, si tratterebbe di «una crescita dovuta non ad una transizione di voti da altri partiti ma ad una assunzione di voti dal bacino degli astenuti». Tradotto, significa «che una parte dell‘elettorato che non è andato alle urne, oggi voterebbe Fratelli d’Italia». «Il “non sono ...