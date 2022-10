Siviglia-Valencia | Gattuso | “Partita complicata | ma abbiamo un buon livello”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Gennaroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match del turno infrasettimanale della Liga 2022/2023. Forte dell’attuale settimo posto, “Ringhio” ha presentato così la sfida che vedrà i suoi ospiti al Pizjuan: “Dovremo giocare al 200% contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto grandi cose, sarà complicato ma sappiamo di avere anche noi un– ha spiegato, reduce da quattro risultati utili di fila – Il pareggio con l’Elche, ho dato una sberla a Mamardashvili che continuava a chiedere scusa per il fallo da rigore, ci ha salvato in molte partite e alla fiducia di tutti noi. Non deve nemmeno provarci a chiedere scusa.” Infine una battuta sulla posizione di Lato, che al momento non rinnova: “La società sa quello che penso, io ...

I PRECEDENTI: Siviglia e Valencia si affrontano per la 168° volta: nei 167 capitoli precedenti, 62 vittorie degli andalusi, 30 pareggi e 75 successi del Valencia.