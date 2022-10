Ostia | scontro auto-moto sul lungomare | morta una giovane di 23 anni

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– È un fine settimana di sangue per le strade del litorale romano. Dopo ildi 21morto ad Acilia sabato mattina (leggi qui), nella serata di domenica, intorno alle 19, un altro incidentele. Il sinistro è avvenuto a, sulDuilio. A perdere la vita una ragazza di 23. Il sinistro ha coinvolto un’e unacicletta. Su quest’ultima viaggiavano due ragazzi. Subito soccorsi dall’Ares 118, i due sono stati trasportati all’ospedale Grassi, dove laè deceduta. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare per i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è ...

Nel soleggiato pomeriggio del "Franco Scoglio" i biancoscudati cadono nellodiretto contro ... Arbitro : De Francesco diLido (Lisi di Firenze e Peloso di Nichelino). Note: sono stati ...... e Mamertinum agrum, vallem, & per Silam sylvam usque ad Crathis fluminis. Le quali parole ...all'esistenza di Decollatura indicandola come scenario nel quale si venne a consumare lofra i ...Il drammatico sinistro è avvenuto nella serata di domenica sul lungomare Caio Duilio all'incrocio con piazza Sirio. Ferito anche un giovane di 21 anni. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Pol ...Non c’è tregua e quasi all’ordine del giorno a Roma si registrano incidenti. Spesso, purtroppo, mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, ieri sera a Ostia, sul lungomare Caio Duilio: è qui che un’auto e ...