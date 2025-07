Baseball Serie A 2025 | San Marino supera Reggio Emilia nel venerdì di Serie A Cade Bologna

Venerdì di sorprese e grandi emozioni per la Serie A 2025 di baseball: San Marino supera Reggio Emilia con una prestazione impeccabile, mentre Nettuno manda un chiaro messaggio battendo nettamente Bologna. Due anticipi che infiammano il campionato e aprono nuovi scenari, dimostrando come il baseball italiano continui a sorprendere e appassionare. La stagione è appena iniziata, ma già promette grandi sfide e colpi di scena…

San Marino e Nettuno sorridono nel venerdì dedicato ai due anticipi validi per la Serie A 2025 di baseball. Nello specifico la prima squadra citata ha battuto Reggio Emilia per 2-0, mentre la seconda ha sconfitto nettamente la Fortitudo Bologna, imponendosi con il risultato di 0-10. Partita molto bloccata quella della compagine della Serenissima, risolta soltanto al quinto inning, in cui sono stati segnati gli unici due punti dell’incontro grazie al singolo di Pieternella Vargas e il doppio di Marco Servidei al netto di nove valide messe a referto, contro le quattro degli emiliani. Decisamente più a senso unico la disputa di Nettuno, capace di lasciare letteralmente a bocca asciutta Bologna, indirizzando la sfida in un primo inning da sei sigilli, allungando di un’unità nella ripresa successiva e chiudendo definitivamente i giochi con altri tre timbri nel round finale. 🔗 Leggi su Oasport.it