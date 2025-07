Juve ufficiale l’ingaggio dell’ex obiettivo David | svelata la cifra super per le commissioni

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan David, un colpo da maestro a parametro zero. Ma ciò che ha scatenato il gossip sono le cifre astronomiche destinate alle commissioni, svelando un’operazione da record. Dopo aver tenuto banco nel mercato, l’attaccante canadese si prepara a sfidare il Napoli, portando entusiasmo e nuove sfide al club bianconero. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questa nuova avventura?

La Juventus ha ufficializzato l’affare Jonathan David a parametro zero: svelate tutte le super cifre per le commissioni del calciatore Da tempo nel mirino del Napoli, ora Jonathan David è pronto a sfidare i partenopei sul campo di gioco. Il calciatore canadese infatti è stato ufficializzato dalla Juventus, club che ha creduto fortemente nella trattativa ed è riuscito ad aggiudicarsi l’attaccante goleador. L’affare non si è rivelato affatto semplice, per via delle richieste esuberanti degli agenti dell’ormai ex Lille. I bianconeri però sono riusciti a battere la concorrenza estera, oltre quella dei campioni d’Italia e anche dell’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it