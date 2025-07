Mondiale per Club Fluminense – Al Hilal | Inzaghi eliminato Hercules mette la firma sulla vittoria

Il Mondiale per Club si infiamma con il sorprendente 2-1 del Fluminense contro l’Al Hilal di Inzaghi, che vola in semifinale. Alla sfida al Camping World Stadium di Orlando, le due squadre hanno superato avversari di grande livello: il Fluminense ha eliminato il Manchester City, mentre l’Al Hilal ha affrontato e battuto avversari altrettanto temibili. Un risultato che promette emozioni e spettacolo nelle prossime fasi della competizione.

Mondiale per Club: Vittoria del Fluminense per 2 a 1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, vola dritta in semifinale Fluminense e Al Hilal sono scese in campo, al Camping World Stadium ad Orlando, nel match valido per il primo quarto di finale del Mondiale per Club. Per arrivare ai quarti entrambe le squadre hanno dovuto affrontare due avversari molto importanti. La squadra di Inzaghi ha, infatti, battuto il Manchester City; mentre i brasiliani hanno estromesso dalla competizione l’Inter di Chivu. Fluminense – Al Hilal: la partita. Partita che ha emozionato sin da subito con il minuto di silenzio, all’inizio del match, in memoria di Diogo Jota e il fratello André Silva, i connazionali Ruben Neves e Joao Cancelo si sono lasciati andare all’emozione. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: fluminense - hilal - mondiale - club

Fluminense vs Al Hilal – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e offerte di scommesse - Il grande calcio internazionale si prepara a infiammare i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Club: Fluminense contro Al Hilal.

#Fluminense in semifinale del #MondialeperClub! Hercules stende l’Al Hilal (2-1) Vai su X

Mondiale per Club, Inzaghi con la semifinale si ripaga il contratto Simone Inzaghi ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione con l’Al Hilal: 50 milioni complessivi. Se il club dovesse superare il Fluminense e garantirsi i 42,2 milioni l Vai su Facebook

Fluminense-Al Hilal diretta Mondiale per Club: Inzaghi eliminato, brasiliani in semifinale; Live Fluminense - Al Hilal - Mondiale per club: Punteggi & Highlights Calcio - 04/07/2025; Mondiale club: 2-1 all'Al-Hilal, Fluminense in semifinale.

Fluminense-Al Hilal 2-1: Inzaghi saluta il Mondiale per club, i brasiliani volano in semifinale. Adesso Palmeiras o Chelsea - Il tecnico italiano, da qualche settimana è la guida tecnica degli arabi dell'Al Hilal è stato eliminato dai brasiliani del ... Riporta msn.com

Fluminense-Al Hilal, il risultato in diretta LIVE - Fluminense e Al Hilal riceveranno ciascuna 13,125 milioni di dollari (dollari USA) per aver giocato la partita di oggi. Come scrive sport.sky.it