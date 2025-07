Giovanni Floris a In Onda l' attacco alla destra | Ecco cos' è

Nella puntata di In Onda del 4 luglio, Giovanni Floris apre un dibattito acceso sulla situazione politica italiana, con particolare attenzione all'attacco alla destra e alle tensioni internazionali, come i dazi statunitensi. Tra interviste e analisi, si dipana un quadro complesso che mette in luce le sfide del governo e le contraddizioni dell’attuale scena politica. Un episodio che invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sul futuro del nostro Paese.

Il governo al centro di In Onda. Nella puntata di venerdì 4 luglio su La7 non si fa che parlare dell'esecutivo, partendo dall'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa e, in particolare, iniziando dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti. "Non so come si faccia a concepire una trattativa con Donald Trump, è contraddittorio", esordisce Annalisa Cuzzocrea. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, la giornalista parla della nuova legge di Bilancio approvata in Usa e la definisce una legge che aiuta solo gli "ultramiliardari". Parole che vedono Giovanni Floris non pensarla tanto diversamente: "Questa è un'America che attacca la libertà con le politiche del suo presidente.