Vlahovic Inter La Gazzetta dello Sport spiega | I nerazzurri ci penserebbero solo a una condizione

Dusan Vlahovic potrebbe presto cambiare maglia: il suo futuro sulla Juventus è in bilico, alimentando speculazioni su un possibile trasferimento a parametro zero. La questione interessa anche l’Inter, ma i nerazzurri sono pronti ad intervenire solo a una condizione precisa. La situazione si fa calda e le prossime settimane potrebbero portare svolte decisive per il destino del centravanti serbo. Restate sintonizzati, perché il mercato è sempre pronto a sorprendere.

Vlahovic Inter, il serbo potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero la prossima estate. I nerazzurri ci penserebbero solo ad una condizione. In casa Juventus continua a destare apprensione la situazione relativa a Dusan Vlahovic. L ‘arrivo di Jonathan David, misto alla volontà di confermare Kolo Muani, sembrerebbe chiudere le porte al centravanti serbo. Dal canto suo, nonostante la situazione delicata e nessuna garanzia di minutaggio, il classe 2000 non ha intenzione di rinnovare a cifre più basse. Il suo contratto scadrà nel 2026, e non è escluso che possa lasciare Torino a parametro zero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Inter, La Gazzetta dello Sport spiega: «I nerazzurri ci penserebbero solo a una condizione»

