Thiago Silva | Inzaghi? All’Inter vicino a vincere tutto ha il mio rispetto

Thiago Silva, campione assoluto e uomo di grande rispetto, ha espresso parole di stima nei confronti di Simone Inzaghi, lodando il suo lavoro all’Inter. Dopo aver battuto l’Al Hilal ai quarti di finale del Mondiale per Club, Silva sottolinea come Inzaghi abbia dimostrato passione e determinazione, avvicinandosi sempre più a conquistare i trofei che merita. La sua ammirazione si unisce alla speranza di vedere l’Inter trionfare in grande stile, consolidando la sua straordinaria esperienza...

Thiago Silva ha speso belle parole nei confronti di Simone Inzaghi. Il difensore brasiliano ha ricordato l'ultima stagione sulla panchina dell'Inter. ELOGIO – Il Fluminense, dopo aver battuto l'Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club, ha battuto l'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti di finale per 2-1. Thiago Silva ha speso belle parole nei confronti dell'allenatore piacentino, rimarcando soprattutto il lavoro fatto quest'anno all'Inter: « Inzaghi grandissimo allenatore. Ha fatto grandissime cose nell'ultimo anno e con l'Inter è arrivato vicino a vincere tutti i trofei, poi li ha persi tutti, ma è un grandissimo allenatore e ha tutto il mio rispetto.

