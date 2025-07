Kean Napoli rivelazione inedita sulla clausola | che assist per gli azzurri

Moise Kean sta scaldando le voci di mercato del Napoli, e questa volta il suo nome svela un'inedita rivelazione sulla clausola rescissoria da 52 milioni. La corsa al rinforzo offensivo per Antonio Conte si infiamma, con le recenti indiscrezioni che aprono nuovi scenari sul futuro degli azzurri. Tra i possibili colpi, l’attesa cresce: chi sarà il prossimo grande acquisto per il club partenopeo? La risposta potrebbe sorprenderti.

Moise Kean è un nome che è divenuto molto chiacchierato in questi ultimi giorni per la SSC Napoli: spuntano ulteriori dettagli sulla clausola rescissoria da 52 milioni Il Napoli continua il casting in vista della prima punta da regalare ad Antonio Conte nella prossima stagione, con l’intento di affiancarla a Romelu Lukaku. Tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, per cui gli azzurri hanno un accordo di massima, nelle ultime ore è spuntato fuori nuovamente il nome di Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato, con il desiderio di approdare in una piazza che ha gli giusti presupposti per lottare alla vittoria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it