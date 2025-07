5 luglio estate tempo di gelati | i nuovi gusti parlano toscano

L’estate è finalmente arrivata e con essa il momento di scoprire i nuovi gusti di gelato che deliziano i sensi e celebrano il nostro territorio. Tra tradizione e innovazione, alcune creazioni sono nate proprio in Toscana, come il gelato alla Pesca di Prato, simbolo di un patrimonio locale reinterpretato in chiave moderna. Scopriamo insieme questa delizia e tutte le novità che rendono la nostra regione ancora più irresistibile.

Firenze, 5 luglio 2025 - Estate, tempo di gelati. Ogni anno escono nuovi gusti che stuzzicano fantasia e palato, tutti da assaggiare. Alcune novità sono state sfornate proprio nella nostra regione. Ecco la guida. Il nuovo gusto di gelato alla Pesca di Prato. Un dolce che racconta un territorio. Un gelato che ne rinnova la narrazione. Nasce così la collaborazione tra Pasticceria Nuovo Mondo di Paolo e Andrea Sacchetti e Badiani Gelateria, storica insegna fiorentina guidata dal maestro gelatiere Paolo Pomposi. Dall’incontro tra queste due eccellenze della Toscana, unite dalla stessa filosofia - fatta di artigianalità, rispetto per la tradizione e amore per la qualità - nasce il nuovo gusto di gelato alla Pesca di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 luglio, estate tempo di gelati: i nuovi gusti parlano toscano

In questa notizia si parla di: luglio - estate - tempo - gelati

Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto - Scopri la magia del Carnevale di Viareggio in estate, con tre imperdibili appuntamenti dal 24 luglio al 10 agosto 2025.

"Film per le notti di mezza estate": un miniciclo di commedie basate sulla messa in scena di opere di Shakespeare. Domenica 6 Luglio inizia la stagione del Cinema d'Estate alla nostra CdP . Dalle ore 21 si possono gustare Cocomero e Gelati e a seguire il fil Vai su Facebook

L’estate italiana di Sammontana incanta Portrait Milano tra gelati, cinema e musica; Sammontana trasforma Portrait Milano in un angolo d’estate tra cinema, musica e gelati; Estate milanese con Sky Cinema e Sammontana al Portrait Milano, brand di Lungarno Collection.

L’estate italiana di Sammontana incanta Portrait Milano tra gelati, cinema e musica - Sammontana al Portrait Milano racconta la sua storia fatta di sapori, emozioni e sostenibilità fino al 13 luglio 2025. Come scrive gazzetta.it

Tempo di vacanze e sogni al sole - In spiaggia abbiamo chiesto ai bagnanti qual è la loro vacanza dei sogni ... Come scrive quotidianodigela.it