Bonny slitta ancora la data dell’annuncio | l’Inter fissa il nuovo giorno

L’attesa si prolunga ancora per l’annuncio di Yann-Ange Bonny all’Inter, con i tifosi che sperano di conoscere presto il volto del nuovo acquisto. Nonostante le aspettative e le voci di oggi, l’ufficialità è stata nuovamente rinviata, lasciando in sospeso le sorti del trasferimento. L’Inter ha fissato un nuovo giorno, ma i dettagli restano avvolti nel mistero. La strategia del club continua a tenere tutti con il fiato sospeso, puntando a un colpo importante per il futuro.

Niente ufficialità oggi per Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, secondo Fabrizio Romano, doveva essere annunciato nella giornata odierna, ma così non è stato. Nuovo giorno fissato sul calendario dall’Inter. UFFICIALITA’ RIMANDATA – Niente ufficialità oggi per Bonny. Fabrizio Romano, infatti, dava come oggi venerdì 4 luglio il giorno giusto per il comunicato ufficiale dell’Inter. Ma non è stato così. L’operazione è strategica sia in ottica presente che futura: la Beneamata punta sul talento e sulla fisicità dell’attaccante ex Parma, protagonista di una prima buona stagione in Serie A e considerato un profilo in crescita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, slitta ancora la data dell’annuncio: l’Inter fissa il nuovo giorno

