Garlasco gli avvocati di Sempio Stasi e Poggi contro le fake news | Le foto di Marco non furono modificate

In un caso che ha sconvolto l’Italia, gli avvocati di Sempio Stasi e Poggi smascherano le false notizie che hanno circolato sulla vicenda di Chiara Poggi. Le foto di Marco, spesso al centro di speculazioni, sono state confermate come integre, smentendo le accuse di modifica. La verità emerge con forza: il rispetto per la memoria di Chiara e la lotta contro le fake news sono fondamentali per fare giustizia.

I genitori di Chiara Poggi hanno parlato di fake news legate alla storia di presunte modifiche alle foto del figlio Marco in vacanza con la famiglia nei giorni dell'omicidio di Garlasco, avvenuto nell'estate del 2007. A ricordare la presenza del fratello della vittima con i familiari, come spiega la trasmissione Quarto Grado, è anche il titolare del rifugio dove padre e figlio furono prelevati dopo l'omicidio con la scusa di un malore di Rita Preda, mamma della 26enne uccisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Tante le calunnie sulla famiglia Poggi nel caso Garlasco. L’ultima riguarda il fratello di Chiara, che secondo fake news sarebbe coinvolto nell’omicidio della sorella. Una fotografia però lo ritrae in Trentino con la famiglia il 13 agosto del 2007. Il commento di Mil Vai su X

L’intervista di #selvaggialucarelli ai genitori di Chiara Poggi sul Fatto Quotidiano è la pietra tombale sulla maggior parte delle fake news e delle leggende che sui social continuano a imperversare su questa brutta storia. I Poggi parlano di De Rensis, di Giallo Vai su Facebook

