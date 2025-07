Libero commercio alternativa al trumpismo?

In un mondo in rapido cambiamento, il libero commercio si propone come un’alternativa concreta al protezionismo trumpista, che si caratterizza per oscillazioni e contraddizioni. Mentre la globalizzazione mostra segnali di esaurimento, emergono nuove strategie e opportunità per promuovere un'economia più aperta e collaborativa. Riusciranno queste alternative a tracciare un percorso stabile e sostenibile nel panorama internazionale? Solo il tempo potrà dirlo.

Siamo di fronte all'esaurirsi della spinta propulsiva della globalizzazione. La svolta protezionista statunitense si caratterizza per oscillazioni continue, contraddizioni, ricatti, accordi, ma al contempo appare un orizzonte di medio periodo.