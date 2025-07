Ederson Juventus clamoroso | una rivale di Serie A balza in pole grazie alla doppia cessione Il sogno a centrocampo è destinato a rimanere tale?

Il calciomercato in fermento, e il futuro di Ederson si fa sempre più incerto: una rivale di Serie A, l'Inter, sembra aver preso il sopravvento nella corsa al giovane talento brasiliano dell’Atalanta. La doppia cessione e le strategie di mercato delle big stanno rivoluzionando gli scenari, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Riuscirà la Juventus a rinnovarsi e a sorprendere ancora una volta? Solo il tempo svelerà il destino di questa promettente speranza del centrocampo.

Ederson Juventus, clamoroso: una rivale di Serie A balza in pole: tutti gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano. L’ Inter potrebbe presto balzare in pole position per Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 dell’ Atalanta, anche se il suo nome è stato accostato al calciomercato Juve in diverse occasioni. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro starebbe cercando di avvicinarsi alle richieste economiche dei bergamaschi, che valutano il cartellino del giocatore circa 60 milioni di euro. La cifra è alta, ma l’ Inter sta cercando di finanziare l’operazione tramite le cessioni di Calhanoglu e Frattesi, che potrebbero portare nelle casse del club circa 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, clamoroso: una rivale di Serie A balza in pole grazie alla doppia cessione. Il sogno a centrocampo è destinato a rimanere tale?

