Solo Sarri poteva chiamare Insigne. C’è gradimento reciproco (Pedullà). Soldi permettendo Pedullà dà la notizia che Maurizio Sarri vorrebbe Insigne alla Lazio, lo ha chiamato e tra i due il gradimento sarebbe reciproco. Pedullà scrive su X: Esclusiva: contatto #Insigne-#Sarri e gradimento reciproco. Se arriverà il via libera per tesserare gli svincolati da settembre, la #Lazio andrà fino in fondo. Insigne ha altre proposte, anche in Italia (#Udinese e #Parma, timidamente la #Fiorentina) ma tornerebbe di corsa a lavorare con Sarri. Esclusiva: contatto #Insigne – #Sarri e gradimento reciproco. Se arriverà il via libera per tesserare gli svincolati da settembre, la #Lazio andrà fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it