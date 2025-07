Esplosione a Roma incendio in distributore benzina | diversi feriti alcuni gravi

Una grave esplosione scuote Roma questa mattina in via dei Gordiani, provocando paura e danni ingenti. Tra i feriti ci sono agenti di polizia, passanti e inquilini, alcuni in condizioni gravi a causa dei vetri rotti. Il direttore regionale dei vigili del fuoco ha dichiarato che l’incidente è stato causato da un guasto all’impianto di GPL, paragonabile a una bomba. La zona è sotto sequestro mentre si indaga sulle cause di questa tragedia.

Paura a Roma per una forte esplosione a un distributore di carburante che si è verificata stamani in via dei Gordiani. Diverse le persone soccorse, alcune gravi. Tra i feriti agenti di polizia, passanti e inquilini, colpiti dai vetri rotti delle abitazioni. Il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio: “Esplosione causata da un ‘blif da gpl’, un guasto all’impianto del gas, paragonabile a una bomba”. L'area è stata sequestrata, aperta un'indagine per lesioni colpose. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Esplosione Roma, scoppia cisterna al distributore Gpl: 50 feriti, 2 in fin di vita #4luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/roma-capitale/2025/07/04/news/esplosione-roma-scoppia-cisterna-distributore-gpl-feriti-gravi-43258823/…

+++ Roma, esplosione di un distributore di benzina: sono 50 i feriti +++

Esplosione Roma, scoppia cisterna al distributore Gpl: 50 feriti, 2 in fin di vita - Una più contenuta ed una violentissima, improvvisa, preceduta da un boato poco prima delle 8 del mattino. Lo riporta iltempo.it

Esplosione Roma 50 feriti, due gravi, 200 evacuati, “Evitata tragedia più grave” - Salvati 15 bambini del centro estivo e una donna bloccata in auto prima che venisse inghiottita dalle fiamme. Lo riporta dire.it