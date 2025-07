wimbledon 2025 aryna sabalenka batte raducanu e approda agli ottavi eliminate keys e svitolina

Wimbledon 2025 regala emozioni da cardiopalma con la vittoria di Aryna Sabalenka su Emma Raducanu, che le permette di approdare agli ottavi di finale. La n.1 del mondo ha dimostrato tutta la sua determinazione, superando con classe e strategia la giovane britannica. Mentre Keys e Svitolina escono dal torneo, l’atmosfera si infuoca per i prossimi incontri. Il prossimo turno promette battaglie epiche: il torneo è davvero aperto a ogni possibile sorpresa.

Andata in archivio un’altra giornata di incontri a Wimbledon, valida per il terzo turno della parte alta del tabellone di singolare femminile. La n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, alla fine è riuscita a piegare una determinata Emma Raducanu (n.40 del ranking). La bielorussa si è imposta col punteggio di 7-6 (6) 6-4, in grado di rimontare da una condizione di svantaggio nella prima frazione e di giocare meglio i punti importanti. Nel prossimo turno Sabalenka giocherĂ contro la belga Elise Mertens (n.24 del seeding), a segno contro l’ucraina Elina Svitolina (n.14 del seeding). Un dominio della belga, sullo score di 6-1 7-6 (4). 🔗 Leggi su Oasport.it