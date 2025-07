Il genere western incarna l’essenza dell’avventura, della giustizia e del mito dell’Ovest selvaggio. Dalle sparatorie spettacolari alle storie di eroi senza paura, questi film hanno plasmato il cinema mondiale. Se vuoi immergerti in un viaggio tra paesaggi mozzafiato e protagonisti leggendari, ecco i 10 film western da vedere almeno una volta nella vita, perché ogni appassionato dovrebbe conoscere le radici di questa affascinante narrazione.

Il genere western rappresenta uno dei pilastri più riconoscibili della storia del cinema, con una lunga tradizione di film che hanno definito l’immaginario collettivo dell’epopea dell’Ovest americano. Nel corso degli anni, molti capolavori sono diventati pietre miliari, offrendo ritratti epici di eroi leggendari e storie di giustizia e avventura. Questo articolo analizza alcune delle pellicole più significative del genere, evidenziando come si siano evolute nel tempo e quali siano considerate imprescindibili da vedere almeno una volta nella vita. butch Cassidy and the sundance kid (1969). una delle ultime grandi western dell’epoca d’oro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it