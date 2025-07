David Juventus tutti i retroscena del primo giorno dell’attaccante | dalle visite mediche all’incontro com Comolli – VIDEO

Il ritorno della Juventus sul palcoscenico internazionale si arricchisce di un nuovo protagonista: Jonathan David. Dal suo arrivo a Torino alle prime visite mediche, ogni dettaglio del suo primo giorno in bianconero è stato scandagliato con entusiasmo dai tifosi e dai media. Scopri i retroscena esclusivi di un’operazione di mercato che promette grandi emozioni e rinnova la speranza di vittorie future. E tutto questo, nel nostro video approfondito.

David Juventus, tutti i retroscena del primo giorno dell'attaccante bianconero: il VIDEO sul nuovo bomber. L'arrivo di Jonathan David alla Juventus è stato un momento attesissimo dai tifosi bianconeri. Il calciatore canadese ha finalmente messo piede a Torino per dare inizio alla sua nuova avventura con la Vecchia Signora. ha raccontato il primo giorno in bianconero così come l'ha fatto il club sul proprio profilo Youtube. L'attaccante, arrivato in Italia dopo una stagione da protagonista con il Lille, è stato accolto calorosamente all'aeroporto, dove ha filmato un breve video per celebrare il suo approdo in bianconero.