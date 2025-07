Noa Lang e non solo Pedullà è sicuro | Il Napoli farà un altro colpo

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'entusiasmante arrivo di Noa Lang e molte altre sorprese dietro l'angolo. Con Alfredo Pedullà che analizza le mosse più recenti, è chiaro che il club partenopeo punta a rafforzarsi ulteriormente per competere ai massimi livelli. L'entusiasmo cresce: il Napoli farà un altro colpo da campione? Restate sintonizzati, perché le prossime settimane promettono grandi novità.

Il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, si sofferma sulle ultime in casa Napoli dopo l’accelerata per l’acquisto di Noa Lang. Il Napoli è tra le squadre più attive in queste prime battute di calciomercato. I colpi messi a segno dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, in via ufficiale, sono già due ( Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne ) e prossimamente sono attese altre novità per quanto concerne le operazioni in entrata. In serata, si è fatto un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la trattativa tra il club campione d’Italia in carica e il PSV per Noa Lang, che si appresta a divenire un nuovo giocatore partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it