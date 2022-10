Juve Stabia | i convocati di Colucci per la sfida con il Foggia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico della, Leonardo, ha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per la nona giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, martedì 18 ottobre 2022, con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Picardi, Tonucci, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Zigoni. Non: Erradi, Sarri, Silipo. Indisponibili: ...

US Catanzaro 1929

Taranto -è una sfida molto importante per le Vespe di mister Colucci che devono dare seguito alla vittoria interna contro il Picerno e confermare quanto di buono fatto in questo avvio di campionato.Preziosi punti salvezza per il Taranto di Ezio Capuano, al terzo successo interno consecutivo (questa volta da ex) contro la: il 2 - 0 porta le firme di Romano su rigore e Lamonica. Il ... PRIMAVERA 3: SCONFITTA CASALINGA CONTRO LA JUVE STABIA Le parole di Fabio Gallo, tecnico del Foggia, riportate da foggiatoday in vista della sfida di domani con la Juve Stabia. “Indietro non si può più tornare. L'ho detto ...Arriva il Foggia, con quasi centocinquanta tifosi al seguito nonostante il turno infrasettimanale e l’orario delle 14.30, ed il Menti si infiamma per un turno importantissimo per la Juve ...