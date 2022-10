(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'Unione europea ha impostoa 11e quattroritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, per il "ruolo svolto nelladi", la donna curdo - ...

L'ha bollato come "non costruttive e irrazionali" leche l'Unione europea ha varato contro Teheran per la repressione delle proteste di piazza delle ultime settimane. Afp 12.1000.58"Se ...I 27 ministri degli Esteri dell'Ue dovrebbero approvare oggi lecontro l'e il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha detto: "cercheremo prove concrete" sulla partecipazione ...Milano, 17 ott. (askanews) - L'Unione europea ha imposto sanzioni a 11 persone e quattro enti ritenuti responsabili di gravi violazioni dei ...Josep Borrell, l'Alto rappresentante della politica estera Ue, avverte l'Iran sull'uso dei droni dati alla Russia. "Stiamo seguendo con attenzione la questione della presunta fornitura a Mosca da part ...