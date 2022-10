Il diritto di assemblea d’istituto e di classe degli studenti di scuola secondaria di secondo grado | il ruolo dei DS

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A norma dell’art. 12 del T.U. sullaglidellasuperiore e i genitorialunni delle scuole di ogni ordine ehannodi riunirsi innei locali dellamodalità regolamentate. AssembleeLe assemblee studentesche nellasuperiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per L'articolo .

ekuonews.it

... Gustavo Petro , che nel corso del suo intervento all'ultimagenerale delle Nazioni Unite ... Intanto però Petro prosegue, con una strategia tanto problematica quanto rivoluzionaria, ...Proprio su questi temi è stata approvata dall'una proposta di legge di iniziativa popolare denominata "legge sulalla vita" che in quattro articoli, fondati su altrettante norme ... “Diritto alla salute”, assemblea regionale a Teramo di CGIL, FP CGIL Abruzzo Molise, FP CGIL Medici Anche se Alternativa per l’Italia, il cartello elettorale di Adinolfi e Di Stefano (ex militante di CasaPound che difficilmente poteva ottenere i consensi del mondo cattolico), ha raccolto appena lo 0 ...TERAMO Oggi 17 ottobre 2022, alle ore 15.30, presso l’Hotel Abruzzi di Teramo, CGIL, FP CGIL Abruzzo Molise, FP CGIL Medici hanno organizzato un’ assemblea regionale dal titolo “Diritto ...