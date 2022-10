Il CHMP raccomanda l' approvazione di Ebvallo™ tabelecleucel di Atara Biotherapeutics per il trattamento della malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) -si avvia ad essere prima terapia allogenica a base di cellule T mai approvata Parere positivo basato sullo studio cardine di Fase 3 ALLELE che dimostra un profilo rischi-benefici favorevole L'da parteCommissione europea è prevista per il quarto trimestre 2022 SAN FRANCISCO e CASTRES, Francia, 16 ottobre 2022 /PRNewswire/, Inc. (Nasdaq: ATRA) e Pierre Fabre hanno annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano () dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha hato l'da parteCommissione europea (CE) di). Ilè indicato in monoterapia per i ...