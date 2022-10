“Ho una malformazione” Cosa svela Damiano dei Maneskin | la voce particolare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Hanno vinto tutto. Hanno conquistato il mondo. Hanno portato il rock ovunque. I Måneskin hanno appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come 'New Artist Of The Year', 'Favorite Rock Artist', 'Favorite Pop Duo or Group' e 'Favorite Rock Song' con 'Beggin', due nomination agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle categorie 'Best Rock' e 'Best Italian Artist'. Sono tornati in Italia e si sono raccontati in radivisione su RTL 102.5 a W l'Italia con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice. "Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questaci rimarrà sempre impressa": racconta la band che ha conquistato Sanremo e poi l'Eurovision. Arrivano tantissimi messaggi per i Måneskin ., il frontman del gruppo, racconta: "Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte ...