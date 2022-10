Calcio | Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È diil. Dopo anni dominio di Lionel Messi-Cristiano Ronaldo (con in mezzo la vittoria nel 2018 del croato Luka Modric), un altro attaccante riceve il premio di giocatore dell’anno dalla rivista France Football. Vittoria davvero meritata per il giocatore del Real Madrid, che in questa annata ha vinto la Liga e la Champions League, segnando più di tutti in entrambe le competizioni e regalando ovunque prestazioni di altissimo livello.ha preceduto Sadio Mané (Liverpool), secondo, e Kevin de Bruyne (Manchester City), terzo. Era dal 1998 che un francese non conquistava il(l’ultimo a trionfare fu Zinedine Zidane).è l’ottavo giocatore del Real Madrid ad alzare questo ...

