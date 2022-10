Bollate | successo per la Caminada di semper verd de Bulaà

(Di lunedì 17 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladideha fatto centro ancora una volta. Grandissima partecipazione alla manifestazione organizzata nel fine settimana a, per un momento di condivisione e compartecipazione che ha raggiunto ancora una volta numeri estremamente significativi.dide, ritorno dopo la pandemia Nella giornata di domenica sono stati ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

Oggi invece tocca al Btf Cantù ospitare il Trezzano per provare a centrare il primo... Il cartellone completo del 3° turno d'andata del girone B Mercoledì 12 ottobre 21 Basket Como -......a festeggiare i suoi 30 anni con il primostagionale. Domenica chiuderà il cartellone in posticipo la Nonna Papera Mariano di scena a Corsico. Il tabellino di Basket Como - Ardor49 -... Bollate: successo per la Caminada semper verd Bulaà Nel carcere di Bollate i detenuti sono al lavoro con la startup Dove.it. Un progetto di integrazione promosso dall’agenzia immobiliare con la cooperativa sociale bee.4 altre menti.Il Triplete del softball firmato da Saronno: i volti delle protagoniste dell'impresa, con Scudetto, Coppa delle Coppe e Coppa Italia ...