Ambrogino d’Oro | anche Pioli e la Curva Sud del Milan in nomination

GUARDA LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI 17 OTTOBRE Tra le nomination per le onorificenze civiche dell'del 2022, che si assegnano il giorno del santo patrono, spuntano anche quelle di Stefano Pioli e della Curva sud, cuore del tifo milanista. Entrambe le proposte portano la firma del ...Commenta per primo Ci sono anche Stefano Pioli e la Curva Sud tra i candidati agli Ambrogini. Il mondo Milan si ritrova con due nomination per la massima onorificenza cittadina. Il prossimo 7 dicembre saranno assegnati i riconoscimenti civici 2022 e in lizza ci sono anche il tecnico ...