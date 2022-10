Acerbi torna su Lazio-Milan | “Critiche vergognose | più uomo io di…”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Francescoparla dopo Inter-Salernitana e si toglie finalmente qualche sassolino dalla scarpa e dice: “Le cose dette sul mio conto? I tifosi non c’entrano, c’entra altro. Ledopo i fatti con ilmi hanno toccato come persona, sono state. Sono stato zitto, sono molto piùio di chi mi ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Inter-, Coppa Italia Inter, per l’attacco si pensa all’ex Juve Kean. La situazione Dove vedere Udinese-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY? Fabrizio Biasin si esprime sul dualismo Handanovic-Onana, come dargli torto Grazano Cesari su Inter-Barcellona: “Calhanoglu da rosso” Inter, il gol di Gosens contro il ...

Contro il Sassuolo Inzaghi risparmiò De Vrij e Skriniar , schierando un'inedita difesa a tre con Bastoni ,e D'Ambrosio , per poi tornare a mettere in campo i due centrali stranieri contro il ...spiega l'addio alla Laziospiega anche il suo addio, doloroso alla Lazio: 'Sono ... Finalmente sia parlare di Inter , che si è ritrovata dopo un momento no, anche grazie al suo ...A qualche ora dall’infortunio Ciro Immobile torna a parlare e lo fa sui social: «Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i ...Francesco Acerbi parla dopo Inter-Salernitana e si toglie finalmente qualche sassolino dalla scarpa e dice: "Le cose dette sul mio conto I tifosi non c'entra ...