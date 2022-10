Torino | Berruto | «giocare bene doveva essere un tributo alla memoria di Meroni»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le parole di Maurosulla sconfitta delnel Derby: «C’è qualcosa che manca nell’architettura della squadra» Mauroha parlato nell’edizione torinese della Repubblica della sconfitta delnel Derby. Di seguito le sue parole. «In casa, proprio nel giorno in cui nel 1967, quel 15 ottobre, morì Gigiun. C’è qualcosa che manca nell’architettura della squadra, ma si vede anche il tentativo di costruire un’identità. Però questa identità passa anche dvittoria di partite che simbolicamente valgono più di altre e bisogna vincerle per fare un salto di qualità». L'articolo proviene da ...

