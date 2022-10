Psg-Marsiglia | gol Neymar | primo assist in campionato per Mbappe VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildel gol di, che sblocca ‘Le Classique’ tra Psg e, match valido per l’undicesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Splendido recupero di Marco Verratti, che avvia l’azione offensiva dei parigini.semina il panico sulla fascia sinistra e si accentra verso l’area servendo. Il brasiliano non sbaglia, trafigge Pau Lopez e sblocca la gara. Gol importante perché sblocca il match, ma anche perché arriva grazie alindi Kylian. In alto il. SportFace.

