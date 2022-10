Picchiata da un rapinatore nel Napoletano | donna muore dopo quattro mesi

(Di domenica 16 ottobre 2022), trascorsi tra ospedali e altre strutture sanitarie, non si è mai più ripresa da quella rapina in cui fuselvaggiamente. E così Nunziatina Raia, 76 anni, residente a Casamale, quartiere di Somma Vesuviana, si è spenta per sempre. A darne notizia è Il Mattino.da unnelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

È morta Nunziatina Raia , 76 anni, la donna che a metà giugno scorso fu selvaggiamenteda un pregiudicato introdottosi nella sua casa al borgo antico del Casamale per rubare. Dopo gli ultimi mesi, trascorsi tra ospedali e strutture di riabilitazione, la donna non si era mai ...insieme al figlio autistico In quelle circostanze una donna di 84 anni venne brutalizzata mentre era in casa col figlio autistico da unarmato di pistola . E furono momenti di ... Somma Vesuviana, Nunziatina picchiata dal rapinatore: è morta dopo quattro mesi È morta Nunziatina Raia, 76 anni, la donna che a metà giugno scorso fu selvaggiamente picchiata da un pregiudicato introdottosi nella sua casa al borgo antico del Casamale per rubare. Dopo gli ultimi ...