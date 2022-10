Pallavolo | Manfredi | ' Egonu stanca e stressata ma ha maglia azzurra cucita addosso' **

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - "Siamo tutti davvero dispiaciuti per quanto accaduto a Paola e alle offese ricevute sui social da qualche persona imbecille e ignorante. Dopo sei mesi intensi d'attività è normale che l'fosse, così a fine partita ha avuto questo sfogo. Io ci tengo a ricordare che Paola ha passato diversi anni al Club Italia, poi ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili azzurre e da diverse stagioni ci sta regalando grandi gioie con l'Italia seniores. Sono certo che sia legatissima alla, ce l'ha". Così in una nota il presidente della Fipav Giuseppein merito alla vicenda legata a Paolae alle sue dichiarazioni dopo la finale mondiale per il ...

