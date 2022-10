Pagelle Verona-Milan 1-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la decima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi gli ospiti sbloccano la partita grazie ad uno sfortunato autogol di Miguel Veloso sulla solita fiammata di Leao, ma ilnon demorde e pareggia con Gunter. I ragazzi di Bocchetti sono tonici e pimpanti e creano diversi grattacapi colpendo anche una traversa clamorosa. Nel finale le energie delcalano e ilne approfitta: ci pensa Tonali, come un anno fa, a regalare tre punti preziosissimi. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Montipò 7; Hien 6, Magnani 5.5 (25? st Cabal 6), Gunter 7; ...

Ecco i voti:Montipò 6 Hien 6 Günter 7 Magnani 5 Faraoni 5,5 Tameze 5,5 Veloso 5 Depaoli 6,5 Hrustic 5 Verdi 6 Henry 6 All. Bocchetti 6MILAN Tatarusanu 6 Kalulu 5,5 Gabbia 5 Tomori 6 Hernandez ...I gialloblù di Bocchetti escono sconfitti dal confronto con i rossoneri. Al Bentegodi passa il Milan grazie alle reti di Leao e Tonali Altra sconfitta per l'Hellas Verona. Contro il Milan non basta il ...Il Milan passa subito in vantaggio, poi arriva il pareggio del Verona e i rossoneri devono soffrire fino a quasi allo scadere per trovare il gol che vale i tre punti.