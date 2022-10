Napoli le ultime novità di formazione | i convocati di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 ottobre 2022)diper ilche gioca contro il Bologna.ha diramato anche la lista ufficiale dei-Bologna si gioca oggi alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico deldeve fare a meno di Rrahmani e Anguissa che sono infortunati. Secondo quanto riferisce Sky saranno almeno tre i cambi didirispetto alla squadra scesa in campo contro l’Ajax.col Bologna: lenotizie di Sky Meret sarà sempre io portiere titolare. In difesa conferma per Juan Jesus con Kim centrale, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni. A centrocampo il sostituto di Anguissa sarà Ndombele, ...