LIVE Verona-Milan 1-2 | Tonali! Thiaw salva in due occasioni

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi, Milan esi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Milan 1 - 2 MOVIOLA 1 Inizia il match 3 Tiro Giroud ...È delil primo possesso Ore 20:43 - Squadre in campoe Milan sono schierate sul terreno di gioco. Al Bentegodi risuona l'inno della serie A Ore 20:47 - Le formazioni ufficiali di...93' Destro dalla distanza di Origi, Montipò respinge male ma sulla respinta arrivano i giocatori del Verona. 92' Corner Verona. Veloso calcia direttamente fuori. 91' ...87' OCCASIONE VERSONA!! De Paoli calcia a botta sicura su assist di Djuric, Thiaw salva tutto con un intervento prodigioso!! 85' Conclusione di Piccoli da girato, palla in curva.