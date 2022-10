Juventus | Gazzetta | “Allegri dice basta al ritiro bianconero”

(Di domenica 16 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lalada davvero il massimo nel derby condavvero soddisfatto. “Derby da Juveha rivisto lo spirito da Juve, quello mancato nella disfatta in Israele e per lunghi tratti anche a San Siro: «I ragazzi – continua l’allenatore– hanno dimostrato di essere un gruppo importante, una squadra. Abbiamo disputato una bella partita, da Juve: compatti e ordinati, stando tutti dietro la linea della palla quando c’era da difendere, ma tirando anche parecchio in porta. Più che la difesa a tre e il sistema di gioco, conta il carattere e vincere i duelli e i contrasti come abbiamo fatto contro il Torino”. “Finalmente abbiamo vinto la prima trasferta stagionale e lo abbiamo fatto con personalità: ...

La Gazzetta dello Sport

LaNext Gen trova al Moccagatta un successo che mancava dalla prima giornata: convincente il 3 - 0 alla Pro Sesto, le firme di Besaggio, Pecorino e Cudrig. Continua la favola del Sangiuliano,......un contratto con lafino a giugno 2023. La dirigenza potrebbe pensare di cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a zero. Non è da escludere un ritorno al Psg. Lo riporta la... La Juve si rialza nel derby: Vlahovic piega il Torino Il Torino ha subito gol in tutti gli ultimi 23 derby contro la Juventus in Serie A (1V, 4N, 18P); non ha schierato titolare alcun giocatore italiano in un derby contro la Juventus in Serie A per la ...Massimo Giletti su Gazzetta: «Forse la pagina più nera degli ultimi anni. Mancano i Buffon, i Barzagli, i Chiellini. La Juve di,oggi è composta da ragazzi ...