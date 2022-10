Inter | Gazzetta | “Inzaghi missione scudetto contro la Salernitana”

(Di domenica 16 ottobre 2022)- Dopo le scorie positive della Champions ad oggi si cerca davvero la grande partita in terra straniera si cerca la vittoria in casa. “Come un anno fa E allora eccola, larimonta. In sei tappe, appunto, tante sono le giornate fino alla pausa Mondiale. L’obiettivo che si sono posti i nerazzurri è quello di rosicchiare punti al Napoli prima del 13 novembre. Quanti? Almeno tre, chiudere a -5 sarebbe giudicato un recupero promettente in vista della ripresa di gennaio. E l’sa come si fa. Un anno fa il distacco dalla vetta, dopo nove giornate, era di sette punti: situazione simile. L’perse all’ottavo turnola Lazio, quest’anno è accaduto con la Roma. Poiaccelerò. Dal 10° al 15° turno (giornata che prendiamo a riferimento ...

Note : Angoli: 6 - 4 per l'. Recupero: 1' e 3'. Ammonito: Daniliuc per gioco falloso. Spettatori: 75.452. L'conferma il momento positivo degli ultimi 10 giorni e si prende la seconda ...Romelu Lukaku non vuole più perdere tempo e stamani, prima di assistere da bordo campo alla vittoria sulla Salernitana, è andato alla Pinetina ad allenarsi. Ha corso da solo Big Rom, in attesa del via ...Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, l'ex dirigente dell'Inter Marco Branca ha rialsciato delle dichiarazioni anche su Erling Haaland. 'A Mor ...