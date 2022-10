Governo | Pd | ' inconcepibile figli Berlusconi in trattative' **

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Com'era la favola della destra normale in un Paese normale? Nella trattativa per la formazione del governo entrano in campo idi B cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell'azienda? Cose inconcepibili in qualunque altro paese occidentale". Così su twitter Enrico Borghi, della segreteria Pd, responsabile Sicurezza.

