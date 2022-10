C' eravamo tanto amati

Leggi su panorama

(Di domenica 16 ottobre 2022) Grazie ai social, per anni, hanno mostrato al mondo vita dorata, famiglia felice, vacanze da sogno. Vedere che anche i vip si separano colpisce. È come dover assistere alla favola che va in pezzi. E si insinua il dubbio che forse sia stato tutto falso. Viaggio, guidato da esperti, nel fenomeno delle coppie famose che si sfasciano. Senza dubbio il 2022 verrà ricordato (anche) come l’annus horribilis delle coppie famose. Quelli che ci avevano fatto sognare con nozze da favola, strascichi e chiesette nella romantica campagna inglese, figli-capolavoro, case da rivista patinata. E ora all’improvviso cadono come le pedine di un crudele domino. Che non si muore per amore è una gran bella verità, cantava Mina, ma certamente per amore ci si dilania, si riduce a brandelli il compagno di anni, rischiando di diventare patetici e ridicoli. A cominciare dall’abitudine di affidare a uno (o anche due) ...